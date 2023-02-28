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Александра Никитина

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.04.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1821

Отец: Никита Анисимов

Мать: Анна (Леоновва)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Ильин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Ильин

Смерть
Неизвестно
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