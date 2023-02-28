Александра Никитина
Место рождения
Дата рождения20.04.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1821
Отец: Никита Анисимов
Мать: Анна (Леоновва)
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Ильин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Ильин
Смерть
Неизвестно