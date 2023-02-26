Игнатий Ильин
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.12.1820
Дата смерти28.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1820
Отец: Илья Петров
Мать: Евдокия Исидорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Игнатова
Мать ребёнка: Александра Никитина
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Игнатов
Мать ребёнка: Александра Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Никитина
Смерть
28.06.1847
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара