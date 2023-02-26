Игнатий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Ильин

Игнатий Ильин

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.12.1820

Дата смерти

28.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1820

Отец: Илья Петров

Мать: Евдокия Исидорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия Игнатова

Мать ребёнка: Александра Никитина

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Игнатов

Мать ребёнка: Александра Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Никитина

Смерть
28.06.1847
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от апоплексического удара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close