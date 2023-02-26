Илья Петров
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1797
Дата смерти11.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1797
Отец: Пётр Ефремов
Мать: Дария Федосова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1820
Сын: Игнатий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Исидорова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1823
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.