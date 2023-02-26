Илья Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Петров

Илья Петров

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1797

Дата смерти

11.04.1823

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1797

Отец: Пётр Ефремов

Мать: Дария Федосова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1820

Сын: Игнатий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Исидорова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.04.1823
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close