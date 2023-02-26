Пётр Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Ефремов

Пётр Ефремов

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1763

Дата смерти

10.01.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Дария Федосова

Рождение ребёнка
05.08.1793

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Дария Федосова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1797

Сын: Илья Петров

Мать ребёнка: Дария Федосова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1801

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Дария Федосова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Федосова

Смерть
10.01.1834
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close