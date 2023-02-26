Пётр Ефремов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1763
Дата смерти10.01.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Дария Федосова
Рождение ребёнка
05.08.1793
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Дария Федосова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1797
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Дария Федосова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1801
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Дария Федосова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Федосова
Смерть
10.01.1834
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.