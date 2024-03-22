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Параскева Фёдорова

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.10.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Давид Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1839

Сын: Филимон Давидов

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1842

Сын: Иродион ст

Отец ребёнка: Давид Никитин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1844

Сын: Иродион Давидов

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1845

Дочь: Акилина Давидова

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Пётр Давидов

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1852

Дочь: Евдокия Давидова

Отец ребёнка: Давид Никитин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1854

Сын: Егор Давидов

Отец ребёнка: Давид Никитин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Параскева Давидова

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Агрипина Давидова

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1861

Сын: Алексей Давидов

Отец ребёнка: Давид Никитин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
01.10.1877
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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