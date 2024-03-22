Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти01.10.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
23.10.1838
Муж: Давид Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1839
Сын: Филимон Давидов
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
09.11.1842
Сын: Иродион ст
Отец ребёнка: Давид Никитин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1844
Сын: Иродион Давидов
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
09.06.1845
Дочь: Акилина Давидова
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
20.12.1847
Сын: Пётр Давидов
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
20.02.1852
Дочь: Евдокия Давидова
Отец ребёнка: Давид Никитин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1854
Сын: Егор Давидов
Отец ребёнка: Давид Никитин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Параскева Давидова
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Агрипина Давидова
Отец ребёнка: Давид Никитин
Рождение ребёнка
10.03.1861
Сын: Алексей Давидов
Отец ребёнка: Давид Никитин
Смерть
01.10.1877