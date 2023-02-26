Ольга Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1880
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мирон Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Александров
Смерть
Неизвестно