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Ольга Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.03.1880

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мирон Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Александров

Смерть
Неизвестно
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