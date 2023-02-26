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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Миронова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Миронова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Семён Миронов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Захар Миронов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно