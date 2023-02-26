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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Миронова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Миронова

Мать ребёнка: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Семён Миронов

Мать ребёнка: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Захар Миронов

Мать ребёнка: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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