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Евдокия Миронова

Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Стефан Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898

Дочь: Елизавета Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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