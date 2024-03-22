Евдокия Миронова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1897
Муж: Стефан Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898
Дочь: Елизавета Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
28.12.1902
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Смерть
Неизвестно