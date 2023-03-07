Стефан Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Фёдор Минин
Мать: Васса Дмитриева
Бракосочетание
24.01.1897
Жена: Евдокия Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898
Дочь: Елизавета Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
28.12.1902
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Смерть
Неизвестно