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Стефан Фёдоров

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Фёдор Минин

Мать: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1897

Жена: Евдокия Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1898

Дочь: Елизавета Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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