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Васса Дмитриева

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1852

Отец: Дмитрий Фомин

Мать: Анастасия Ефремова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1872

Муж: Фёдор Минин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1874

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1883

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1885

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елизавета Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Минин

Смерть
Неизвестно
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