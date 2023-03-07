Васса Дмитриева
Место рождения
Дата рождения16.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1852
Отец: Дмитрий Фомин
Мать: Анастасия Ефремова
Бракосочетание
28.01.1872
Муж: Фёдор Минин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1874
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
15.06.1883
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
06.10.1885
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елизавета Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Минин
Смерть
Неизвестно