Анастасия Ефремова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти11.08.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ефрем Владимиров
Мать: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
29.10.1848
Муж: Дмитрий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1849
Сын: Филимон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1852
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
15.06.1855
Сын: Тихон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
28.07.1857
Сын: Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
17.07.1858
Сын: Илья Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фомин
Смерть
11.08.1858
д.Станиги