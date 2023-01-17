Анастасия Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Ефремова

Анастасия Ефремова

avatar

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.08.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ефрем Владимиров

Мать: Екатерина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1848

Муж: Дмитрий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Филимон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1852

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Тихон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1857

Сын: Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1858

Сын: Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.08.1858
д.Станиги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close