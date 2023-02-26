Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Аким Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Параскева (Парфенова)

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Ефим Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимофей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1835

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Владимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Владимиров

Смерть
Неизвестно
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