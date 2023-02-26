Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Аким Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Параскева (Парфенова)
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Ефим Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тимофей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
Рождение ребёнка
13.02.1835
Дочь: Евдокия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Владимиров
Смерть
Неизвестно