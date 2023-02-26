Ефрем Владимиров
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1797
Дата смерти31.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Аким Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Параскева (Парфенова)
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Ефим Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анастасия Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тимофей Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
13.02.1835
Дочь: Евдокия Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьева
Смерть
31.05.1858
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.