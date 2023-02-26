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Ефрем Владимиров

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1797

Дата смерти

31.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Владимир

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Аким Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Параскева (Парфенова)

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Ефим Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анастасия Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимофей Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1835

Дочь: Евдокия Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьева

Смерть
31.05.1858
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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