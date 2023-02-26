Параскева (Парфенова)
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1820
Отец: Ефрем Владимиров
Мать: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
15.12.1843
Сын: Даниил Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
24.06.1846
Дочь: Феврония Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
22.01.1849
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
10.05.1850
Сын: Федот Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Анисия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Антоний Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Рождение ребёнка
29.05.1858
Сын: Устин Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Архипов
Смерть
Неизвестно