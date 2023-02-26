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Параскева (Парфенова)

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1820

Отец: Ефрем Владимиров

Мать: Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
15.12.1843

Сын: Даниил Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
24.06.1846

Дочь: Феврония Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
22.01.1849

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Федот Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Анисия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Антоний Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Рождение ребёнка
29.05.1858

Сын: Устин Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Архипов

Смерть
Неизвестно

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