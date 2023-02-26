Феврония Евдокимова
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рождения24.06.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1846
Отец: Евдоким Архипов
Мать: Параскева (Парфенова)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Акилина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тимофей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
06.08.1871
Сын: Матвей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
09.08.1874
Дочь: Наталия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Федора Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
20.06.1880
Сын: Иоанн Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Акилина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Левоненко Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
01.11.1885
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Павел Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Смерть
Неизвестно