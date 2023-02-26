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Феврония Евдокимова

Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

24.06.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1846

Отец: Евдоким Архипов

Мать: Параскева (Парфенова)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Акилина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тимофей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
06.08.1871

Сын: Матвей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Наталия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Федора Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
20.06.1880

Сын: Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Акилина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Левоненко Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Павел Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Смерть
Неизвестно

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