Матвей Данилов
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871
Отец: Даниил Григорьев
Мать: Феврония Евдокимова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1893
Жена: Агрипина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно