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Матвей Данилов

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871

Отец: Даниил Григорьев

Мать: Феврония Евдокимова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1893

Жена: Агрипина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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