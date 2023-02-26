Даниил Григорьев
Место рождения
Дата рождения16.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Григорий Киприанов
Мать: Анисия Филимонова
Жена: Феврония Евдокимова
Дочь: Акилина Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Сын: Тимофей Данилов
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Сын: Матвей Данилов
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Наталия Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Федора Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Сын: Иоанн Данилов
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Акилина Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Левоненко Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова
Сын: Павел Данилов
Мать ребёнка: Феврония Евдокимова