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Даниил Григорьев

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1847

Отец: Григорий Киприанов

Мать: Анисия Филимонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Евдокимова

Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Акилина Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тимофей Данилов

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
06.08.1871

Сын: Матвей Данилов

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
09.08.1874

Дочь: Наталия Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Федора Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
20.06.1880

Сын: Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Акилина Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Левоненко Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Павел Данилов

Мать ребёнка: Феврония Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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