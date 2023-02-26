Григорий Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Киприанов

Григорий Киприанов

Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

28.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Киприян Тимофеев

Мать: София Кодратова

Бракосочетание
29.10.1839

Жена: Анисия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1842

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
02.06.1845

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
16.12.1847

Сын: Даниил Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
28.08.1853

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
06.02.1856

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
22.09.1858

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
16.05.1861

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Захарий Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Филимонова

Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: Параскева (Филимонова)

Рождение ребёнка
05.07.1875

Дочь: Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Параскева (Филимонова)

Бракосочетание
28.01.1877

Жена: Дария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.09.1877

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: Дария Трофимова

Рождение ребёнка
?.09.1877

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Дария Трофимова

Смерть
28.10.1898
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.