Григорий Киприанов
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти28.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Киприян Тимофеев
Мать: София Кодратова
Жена: Анисия Филимонова
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Даниил Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Захарий Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Филимонова
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: Параскева (Филимонова)
Дочь: Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Параскева (Филимонова)
Жена: Дария Трофимова
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: Дария Трофимова
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Дария Трофимова