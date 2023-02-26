Параскева (Филимонова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти25.05.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1873
Сын: Илья Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Киприанов
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1875
Дочь: Ефимия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Киприанов
д.Шлюхино
Смерть
25.05.1876
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от удара