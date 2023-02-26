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Параскева (Филимонова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

25.05.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Киприанов

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1875

Дочь: Ефимия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Киприанов

д.Шлюхино
Смерть
25.05.1876
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от удара
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