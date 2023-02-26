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Киприян Тимофеев

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Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрона Куприянова

Мать ребёнка: София Кодратова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Илья Киприанов

Мать ребёнка: София Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий Киприанов

Мать ребёнка: София Кодратова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1825

Сын: Архип Киприянов

Мать ребёнка: София Кодратова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гусаров Даниил Киприанов

Мать ребёнка: София Кодратова

Смерть
Неизвестно
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