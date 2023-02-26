Киприян Тимофеев
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрона Куприянова
Мать ребёнка: София Кодратова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Илья Киприанов
Мать ребёнка: София Кодратова
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий Киприанов
Мать ребёнка: София Кодратова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1825
Сын: Архип Киприянов
Мать ребёнка: София Кодратова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: София Кодратова
Смерть
Неизвестно