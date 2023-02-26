Архип Киприянов
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.02.1825
Дата смерти31.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
17.02.1825
Отец: Киприян Тимофеев
Мать: София Кодратова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Анисия Платонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1848
Жена: Акилина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гликерия Архипова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тимофей Архипов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
25.05.1855
Сын: Нил Архипов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1857
Сын: Георгий Архипов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Илья Архипов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Архипова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
31.12.1874
д.Шлюхино