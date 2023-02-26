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Архип Киприянов

Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1825

Дата смерти

31.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1825

Отец: Киприян Тимофеев

Мать: София Кодратова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Анисия Платонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1848

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гликерия Архипова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тимофей Архипов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
25.05.1855

Сын: Нил Архипов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1857

Сын: Георгий Архипов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Илья Архипов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Смерть
31.12.1874
д.Шлюхино
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