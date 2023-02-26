Илья Архипов
Место рожденияд.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860
Отец: Архип Киприянов
Мать: Акилина Иванова
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1884
Жена: Феодосия Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно