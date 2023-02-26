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Илья Архипов

Место рождения

д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1860

Отец: Архип Киприянов

Мать: Акилина Иванова

д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Феодосия Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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