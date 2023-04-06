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Акилина Иванова

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иван Ильин

Мать: ?

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1848

Муж: Архип Киприянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гликерия Архипова

Отец ребёнка: Архип Киприянов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тимофей Архипов

Отец ребёнка: Архип Киприянов

Рождение ребёнка
25.05.1855

Сын: Нил Архипов

Отец ребёнка: Архип Киприянов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1857

Сын: Георгий Архипов

Отец ребёнка: Архип Киприянов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Илья Архипов

Отец ребёнка: Архип Киприянов

д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип Киприянов

Смерть
21.12.1887
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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