Акилина Иванова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти21.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Иван Ильин
Мать: ?
Бракосочетание
14.05.1848
Муж: Архип Киприянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гликерия Архипова
Отец ребёнка: Архип Киприянов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тимофей Архипов
Отец ребёнка: Архип Киприянов
Рождение ребёнка
25.05.1855
Сын: Нил Архипов
Отец ребёнка: Архип Киприянов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1857
Сын: Георгий Архипов
Отец ребёнка: Архип Киприянов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Илья Архипов
Отец ребёнка: Архип Киприянов
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип Киприянов
Смерть
21.12.1887
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.