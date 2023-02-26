Гусаров Даниил Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Даниил Киприанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Киприян Тимофеев

Мать: София Кодратова

Рождение ребёнка
11.10.1871

Дочь: Параскева Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.12.1873

Дочь: Ульяния ст

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1875

Дочь: Федора Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.02.1877

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.08.1879

Сын: Гусаров - Солдатов Максим Данилов

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886

Дочь: Ульяния Данилова

Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Фёкла (Тимофеева)

Смерть
25.02.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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