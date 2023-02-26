Гусаров Даниил Киприанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти25.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Киприян Тимофеев
Мать: София Кодратова
Рождение ребёнка
11.10.1871
Дочь: Параскева Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1871
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
20.12.1873
Дочь: Ульяния ст
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1875
Дочь: Федора Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.02.1877
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.08.1879
Сын: Гусаров - Солдатов Максим Данилов
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886
Дочь: Ульяния Данилова
Мать ребёнка: Гусарова Фёкла (Тимофеева)
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.