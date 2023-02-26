Гусарова Фёкла (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусарова Фёкла (Тимофеева)

Гусарова Фёкла (Тимофеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1871

Дочь: Параскева Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1873

Дочь: Ульяния ст

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1875

Дочь: Федора Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.02.1877

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.08.1879

Сын: Гусаров - Солдатов Максим Данилов

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886

Дочь: Ульяния Данилова

Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Даниил Киприанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close