Гусарова Фёкла (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1871
Дочь: Параскева Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1873
Дочь: Ульяния ст
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1875
Дочь: Федора Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
26.02.1877
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.08.1879
Сын: Гусаров - Солдатов Максим Данилов
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1886
Дочь: Ульяния Данилова
Отец ребёнка: Гусаров Даниил Киприанов
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно