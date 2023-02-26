Матрона Куприянова
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рождения1817
Дата смерти27.08.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Киприян Тимофеев
Мать: София Кодратова
д.Шлюхино
Бракосочетание
06.11.1832
Муж: Дмитрий (Алексеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1835
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова
Рождение ребёнка
07.09.1838
Сын: Аким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова
Рождение ребёнка
12.02.1840
Дочь: Агафия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1846
Сын: Пимен Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова
Рождение ребёнка
28.06.1849
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова
Рождение ребёнка
29.08.1852
Дочь: Марфа мл
Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)
д.Трусова
Смерть
27.08.1855
д.Трусова