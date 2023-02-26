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Матрона Куприянова

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Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

1817

Дата смерти

27.08.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Киприян Тимофеев

Мать: София Кодратова

д.Шлюхино
Бракосочетание
06.11.1832

Муж: Дмитрий (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1835

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова
Рождение ребёнка
07.09.1838

Сын: Аким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова
Рождение ребёнка
12.02.1840

Дочь: Агафия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1846

Сын: Пимен Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова
Рождение ребёнка
28.06.1849

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова
Рождение ребёнка
29.08.1852

Дочь: Марфа мл

Отец ребёнка: Дмитрий (Алексеев)

д.Трусова
Смерть
27.08.1855
д.Трусова
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