Дмитрий (Алексеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий (Алексеев)

Дмитрий (Алексеев)

avatar

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Александр Силин

Мать: Матрона Стефанова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832

Жена: Матрона Куприянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1835

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова
Рождение ребёнка
07.09.1838

Сын: Аким Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова
Рождение ребёнка
12.02.1840

Дочь: Агафия Дмитриева

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия Дмитриева

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1846

Сын: Пимен Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова
Рождение ребёнка
28.06.1849

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова
Рождение ребёнка
29.08.1852

Дочь: Марфа мл

Мать ребёнка: Матрона Куприянова

д.Трусова
Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Агафия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close