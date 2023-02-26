Дмитрий (Алексеев)
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Александр Силин
Мать: Матрона Стефанова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1832
Жена: Матрона Куприянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.06.1835
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова
Рождение ребёнка
07.09.1838
Сын: Аким Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова
Рождение ребёнка
12.02.1840
Дочь: Агафия Дмитриева
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Дмитриева
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1846
Сын: Пимен Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова
Рождение ребёнка
28.06.1849
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова
Рождение ребёнка
29.08.1852
Дочь: Марфа мл
Мать ребёнка: Матрона Куприянова
д.Трусова
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Агафия Филимонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно