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Александр Силин

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Место рождения

д.Трусова Нива

Дата рождения

1784

Дата смерти

27.12.1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трусова Нива
Бракосочетание
11.11.1808

Жена: Матрона Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дмитрий (Алексеев)

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1824

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Матрона Стефанова

д.Трусова
Смерть
27.12.1824
д.Трусова
Причина смерти: от пролития крови к лёгким
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