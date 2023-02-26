Александр Силин
Место рожденияд.Трусова Нива
Дата рождения1784
Дата смерти27.12.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трусова Нива
Бракосочетание
11.11.1808
Жена: Матрона Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Сын: Дмитрий (Алексеев)
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1824
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Матрона Стефанова
д.Трусова
Смерть
27.12.1824
д.Трусова
Причина смерти: от пролития крови к лёгким