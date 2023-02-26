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Агафия Филимонова

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Место рождения

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров

Мать: Татьяна (Ефимова)

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1847

Муж: Дмитрий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1849

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1854

Сын: Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Дмитрий (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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