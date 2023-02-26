Агафия Филимонова
Место рожденияд.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Филимон (Филипп) Фёдоров
Мать: Татьяна (Ефимова)
д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1847
Муж: Дмитрий ст
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1849
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Рождение ребёнка
29.04.1854
Сын: Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Бракосочетание
04.02.1859
Муж: Дмитрий (Алексеев)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно