Евдокия Алексеева
Место рожденияд.Братышки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексей Акимов
Мать: не указана
Дочь: Дария Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Сын: Илларион Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Сын: Тарасий Филиппов
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Сын: Илларион Филиппов
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Харитина Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Агрипина Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров
Дочь: Фёкла Филиппова
Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров