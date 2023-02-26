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Евдокия Алексеева

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Место рождения

д.Братышки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Алексей Акимов

Мать: не указана

д.Братышки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дария Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Бракосочетание
27.05.1834

Муж: Филимон (Филипп) Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1834

Сын: Илларион Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Рождение ребёнка
25.02.1835

Сын: Тарасий Филиппов

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1836

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1837

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1838

Сын: Илларион Филиппов

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1839

Дочь: Харитина Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрипина Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Рождение ребёнка
26.01.1850

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фёкла Филиппова

Отец ребёнка: Филимон (Филипп) Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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