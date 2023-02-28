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Дмитрий ст

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

23.02.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Леон (Иванов)

Мать: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1837

Жена: Екатерина Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.05.1839

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса ст

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Рождение ребёнка
22.05.1843

Сын: Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Васса Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.05.1847

Жена: Агафия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1849

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Агафия Филимонова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Стефан Дмитриев

Мать ребёнка: Агафия Филимонова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.02.1854
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1854

Сын: Афанасий Дмитриев

Мать ребёнка: Агафия Филимонова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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