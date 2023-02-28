Дмитрий ст
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти23.02.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Леон (Иванов)
Мать: Ирина Александрова
Бракосочетание
03.11.1837
Жена: Екатерина Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.05.1839
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса ст
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
22.05.1843
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Васса Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Бракосочетание
16.05.1847
Жена: Агафия Филимонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1849
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Агафия Филимонова
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Стефан Дмитриев
Мать ребёнка: Агафия Филимонова
Смерть
23.02.1854
Рождение ребёнка
29.04.1854
Сын: Афанасий Дмитриев
Мать ребёнка: Агафия Филимонова