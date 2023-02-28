Екатерина Исидорова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти23.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1837
Муж: Дмитрий ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.05.1839
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса ст
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Рождение ребёнка
22.05.1843
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Рождение ребёнка
14.08.1846
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий ст
Смерть
23.09.1846