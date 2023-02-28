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Екатерина Исидорова

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.09.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1837

Муж: Дмитрий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.05.1839

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса ст

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Рождение ребёнка
22.05.1843

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1846

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий ст

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.09.1846
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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