Ирина Александрова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти26.08.1855
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Александр
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дмитрий ст
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Бракосочетание
08.11.1820
Муж: Леон (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
23.06.1823
Дочь: Феврония Леонтиева
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Моисей Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Василий Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
28.07.1832
Сын: Прохор Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа (Мария) Леонтиева
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
28.05.1836
Дочь: Феодосия Леонова
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: Васса Леонтиева
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Николай Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
29.05.1842
Сын: Устин Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Рождение ребёнка
14.05.1844
Сын: Дмитрий Леонов
Отец ребёнка: Леон (Иванов)
Смерть
26.08.1855