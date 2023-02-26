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Ирина Александрова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

26.08.1855

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Александр

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дмитрий ст

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1820

Муж: Леон (Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1823

Дочь: Феврония Леонтиева

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Моисей Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1830

Сын: Василий Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1832

Сын: Прохор Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа (Мария) Леонтиева

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1836

Дочь: Феодосия Леонова

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: Васса Леонтиева

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Николай Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1842

Сын: Устин Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1844

Сын: Дмитрий Леонов

Отец ребёнка: Леон (Иванов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
26.08.1855
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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