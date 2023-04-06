Феврония Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеврония Леонтиева

Феврония Леонтиева

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.06.1823

Дата смерти

10.05.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1823

Отец: Леон (Иванов)

Мать: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.04.1844

Муж: Никон Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1845

Сын: Илья Никонов

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Иван (Николаев)

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Никонова

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Рождение ребёнка
04.12.1855

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1855

Сын: Николай Никонов

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Анна Никонова

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Семён Никонов

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
10.05.1873
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close