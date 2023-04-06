Феврония Леонтиева
Место рождения
Дата рождения23.06.1823
Дата смерти10.05.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1823
Отец: Леон (Иванов)
Мать: Ирина Александрова
Бракосочетание
02.04.1844
Муж: Никон Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1845
Сын: Илья Никонов
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
05.01.1847
Сын: Иван (Николаев)
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Никонова
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
04.12.1855
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
04.12.1855
Сын: Николай Никонов
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Анна Никонова
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
01.02.1860
Сын: Семён Никонов
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Смерть
10.05.1873