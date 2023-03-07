Иван (Николаев)
Место рождения
Дата рождения05.01.1847
Дата смерти21.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1847
Отец: Никон Косьмин
Мать: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
14.07.1872
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
15.05.1875
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
20.02.1880
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Алексеева
Бракосочетание
24.05.1881
Жена: Дария Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: Феврония Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1884
Сын: Роман Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Григорьева
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Дария Григорьева
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Дария Григорьева
Рождение ребёнка
22.01.1891
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Дария Григорьева
Бракосочетание
27.01.1893
Жена: Ксения Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1894
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
Смерть
21.03.1899