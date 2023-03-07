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Иван (Николаев)

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.01.1847

Дата смерти

21.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1847

Отец: Никон Косьмин

Мать: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1875

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
20.02.1880

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.05.1881

Жена: Дария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: Феврония Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Григорьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Роман Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Григорьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Дария Григорьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Дария Григорьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1891

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Дария Григорьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Ксения Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
21.03.1899
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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