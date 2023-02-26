Агрипина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти06.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1872
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван (Николаев)
Рождение ребёнка
15.05.1875
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Николаев)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Николаев)
Рождение ребёнка
20.02.1880
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Николаев)
Смерть
06.05.1881
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище