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Агрипина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.05.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван (Николаев)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1875

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Николаев)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Николаев)

Рождение ребёнка
20.02.1880

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Николаев)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
06.05.1881
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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