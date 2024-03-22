Илья Иванов
Место рождения
Дата рождения14.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872
Отец: Иван (Николаев)
Мать: Агрипина Алексеева
Бракосочетание
03.11.1891
Жена: Анна Климентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Рождение ребёнка
23.08.1896
Сын: Пётр Ильин
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Парфений Ильин
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: Ефросиния Ильина
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семён Ильин
Мать ребёнка: Анна Климентиева
Смерть
Неизвестно