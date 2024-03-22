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Илья Иванов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872

Отец: Иван (Николаев)

Мать: Агрипина Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Анна Климентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Парфений Ильин

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: Ефросиния Ильина

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семён Ильин

Мать ребёнка: Анна Климентиева

Смерть
Неизвестно
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