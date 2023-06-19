Анна Климентиева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1891
Муж: Илья Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1896
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1898
Сын: Парфений Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: Ефросиния Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семён Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно