Анна Климентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Климентиева

Место рождения

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Илья Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Парфений Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: Ефросиния Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семён Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно