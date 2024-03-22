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Никон Косьмин

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Косьма (Петров)

Мать: Гликерия Захарова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.04.1844

Жена: Феврония Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1845

Сын: Илья Никонов

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Иван (Николаев)

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Никонова

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Рождение ребёнка
04.12.1855

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1855

Сын: Николай Никонов

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Анна Никонова

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Семён Никонов

Мать ребёнка: Феврония Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.07.1873

Жена: Ксения Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Никанор Никонов

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1877

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Ксения Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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