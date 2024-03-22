Никон Косьмин
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Косьма (Петров)
Мать: Гликерия Захарова
Бракосочетание
02.04.1844
Жена: Феврония Леонтиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1845
Сын: Илья Никонов
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
05.01.1847
Сын: Иван (Николаев)
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Никонова
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
04.12.1855
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
04.12.1855
Сын: Николай Никонов
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Анна Никонова
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
01.02.1860
Сын: Семён Никонов
Мать ребёнка: Феврония Леонтиева
Бракосочетание
04.07.1873
Жена: Ксения Тимофеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Никанор Никонов
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
23.02.1877
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно