Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1873
Муж: Никон Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Никанор Никонов
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Рождение ребёнка
23.02.1877
Дочь: Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Никон Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно