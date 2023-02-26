Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1873

Муж: Никон Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Никанор Никонов

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1877

Дочь: Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Никон Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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