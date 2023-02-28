Леон (Иванов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеон (Иванов)

Леон (Иванов)

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.06.1799

Дата смерти

20.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1799

Отец: Алексей Михайлов

Мать: Дария Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дмитрий ст

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Ирина Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821

Дочь: Евдокия Леонова

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1823

Дочь: Феврония Леонтиева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Моисей Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1830

Сын: Василий Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1832

Сын: Прохор Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа (Мария) Леонтиева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1836

Дочь: Феодосия Леонова

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: Васса Леонтиева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Николай Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1842

Сын: Устин Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1844

Сын: Дмитрий Леонов

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
20.05.1875
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close