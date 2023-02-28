Леон (Иванов)
Место рождения
Дата рождения18.06.1799
Дата смерти20.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1799
Отец: Алексей Михайлов
Мать: Дария Стефанова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дмитрий ст
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Ирина Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1821
Дочь: Евдокия Леонова
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
23.06.1823
Дочь: Феврония Леонтиева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Моисей Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Василий Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
28.07.1832
Сын: Прохор Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа (Мария) Леонтиева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
28.05.1836
Дочь: Феодосия Леонова
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: Васса Леонтиева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Николай Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
29.05.1842
Сын: Устин Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
14.05.1844
Сын: Дмитрий Леонов
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Смерть
20.05.1875