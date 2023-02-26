Васса Леонтиева
Место рожденияд.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1838
Дата смерти21.09.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1838
Отец: Леон (Иванов)
Мать: Ирина Александрова
д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Бракосочетание
17.05.1859
Муж: Самуил Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Ольга Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
20.10.1861
Сын: Яков Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ксения Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тимофей Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Прокопий Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
24.08.1872
Сын: Александр Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
08.12.1873
Дочь: Анна Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
24.07.1876
Дочь: Евпраксия Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тит Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Смерть
21.09.1886