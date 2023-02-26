Васса Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Леонтиева

Место рождения

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1838

Дата смерти

21.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1838

Отец: Леон (Иванов)

Мать: Ирина Александрова

д.Пузеки Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Бракосочетание
17.05.1859

Муж: Самуил Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Ольга Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Яков Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ксения Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Тимофей Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокопий Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1872

Сын: Александр Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1873

Дочь: Анна Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: Евпраксия Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Тит Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
21.09.1886
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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