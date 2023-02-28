Самуил Филиппов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти24.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Филипп Прокопов
Мать: Харитина Фролова
Жена: Параскева Федосова
Дочь: Соломония Самуйлова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Дочь: Пелагея Самойлова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Дочь: Агрипина Самойлова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Дочь: Елизавета Самуйлова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Дочь: Матрона Самойлова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Жена: Васса Леонтиева
Дочь: Ольга Самуйлова
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Сын: Яков Самойлов
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Дочь: Ксения Самойлова
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Сын: Тимофей Самойлов
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Сын: Прокопий Самойлов
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Сын: Александр Самойлов
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Дочь: Анна Самойлова
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Дочь: Евпраксия Самойлова
Мать ребёнка: Васса Леонтиева
Сын: Тит Самойлов
Мать ребёнка: Васса Леонтиева