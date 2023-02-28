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Самуил Филиппов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Филипп Прокопов

Мать: Харитина Фролова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
1845

Жена: Параскева Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846

Дочь: Соломония Самуйлова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1849

Дочь: Пелагея Самойлова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Рождение ребёнка
30.05.1853

Дочь: Агрипина Самойлова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Елизавета Самуйлова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1857

Дочь: Матрона Самойлова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1859

Жена: Васса Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Ольга Самуйлова

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Яков Самойлов

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ксения Самойлова

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Тимофей Самойлов

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокопий Самойлов

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1872

Сын: Александр Самойлов

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1873

Дочь: Анна Самойлова

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: Евпраксия Самойлова

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Тит Самойлов

Мать ребёнка: Васса Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
24.03.1903
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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