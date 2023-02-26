Параскева Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Федосова

Параскева Федосова

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.02.1827

Дата смерти

22.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1827

Отец: Федосий Кодратов

Мать: Харитина Леонова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1845

Муж: Самуил Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846

Дочь: Соломония Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1849

Дочь: Пелагея Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1853

Дочь: Агрипина Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Елизавета Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1857

Дочь: Матрона Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Филиппов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.03.1859
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close