Параскева Федосова
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.02.1827
Дата смерти22.03.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1827
Отец: Федосий Кодратов
Мать: Харитина Леонова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1845
Муж: Самуил Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1846
Дочь: Соломония Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
04.05.1849
Дочь: Пелагея Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
30.05.1853
Дочь: Агрипина Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: Елизавета Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Рождение ребёнка
26.03.1857
Дочь: Матрона Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Филиппов
Смерть
22.03.1859