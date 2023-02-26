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Федосий Кодратов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1801

Отец: Кодратий Яковлев

Мать: Параскева (Ефросиния) (Андреева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1820

Дочь: Мария Федосова

Мать ребёнка: Харитина Леонова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1824

Жена: Анна Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1827

Дочь: Параскева Федосова

Мать ребёнка: Харитина Леонова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гликерия Федосова

Мать ребёнка: Анна Демидова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никифор Федосов

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831

Дочь: Гликерия Федосова

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Дмитрий Федосов

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1842

Сын: Анисим Федосов

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Демидова

Смерть
Неизвестно
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