Федосий Кодратов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1801
Отец: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1820
Дочь: Мария Федосова
Мать ребёнка: Харитина Леонова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1824
Жена: Анна Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1825
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1827
Дочь: Параскева Федосова
Мать ребёнка: Харитина Леонова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гликерия Федосова
Мать ребёнка: Анна Демидова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никифор Федосов
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831
Дочь: Гликерия Федосова
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Дмитрий Федосов
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1842
Сын: Анисим Федосов
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Демидова
Смерть
Неизвестно