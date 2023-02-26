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Анна Демидова

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Место рождения

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.09.1802

Дата смерти

11.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1802

Отец: Демид Петров

Мать: Агрипина Васильева

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1824

Муж: Федосий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1825

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гликерия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никифор Федосов

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831

Дочь: Гликерия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Дмитрий Федосов

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1842

Сын: Анисим Федосов

Отец ребёнка: Федосий Кодратов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий Кодратов

Смерть
11.05.1845
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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