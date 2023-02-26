Анна Демидова
Место рожденияд.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.09.1802
Дата смерти11.05.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1802
Отец: Демид Петров
Мать: Агрипина Васильева
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1824
Муж: Федосий Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1825
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гликерия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никифор Федосов
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1831
Дочь: Гликерия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Дмитрий Федосов
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1842
Сын: Анисим Федосов
Отец ребёнка: Федосий Кодратов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий Кодратов
Смерть
11.05.1845
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.