Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

20.01.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1802

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Демид Петров

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1806

Сын: Ферапонт Демидов

Отец ребёнка: Демид Петров

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Петров

Смерть
20.01.1807
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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