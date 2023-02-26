Агрипина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти20.01.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1802
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1806
Сын: Ферапонт Демидов
Отец ребёнка: Демид Петров
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Петров
Смерть
20.01.1807
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка