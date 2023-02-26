Параскева (Ефросиния) (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти10.06.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1799
Дочь: Ксения Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801
Сын: Федосий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1803
Дочь: Агафия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Никон Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1808
Дочь: Мария Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Сергей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1834
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.