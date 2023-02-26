Параскева (Ефросиния) (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Ефросиния) (Андреева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

10.06.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1799

Дочь: Ксения Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801

Сын: Федосий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1803

Дочь: Агафия Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Никон Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1808

Дочь: Мария Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Сергей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Яковлев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1834
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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