Сергей Кодратов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Кодратий Яковлев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1830
Жена: Агрипина Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1831
Сын: Николай Сергеев
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно