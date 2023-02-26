Сергей Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Кодратов

Сергей Кодратов

avatar

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Кодратий Яковлев

Мать: Параскева (Ефросиния) (Андреева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1830

Жена: Агрипина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1831

Сын: Николай Сергеев

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close