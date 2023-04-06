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Матрона Самойлова

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1857

Отец: Самуил Филиппов

Мать: Параскева Федосова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1876

Муж: Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1877

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1879

Дочь: Анисия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1882

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1883

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1887

Дочь: Ульяния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Леончиков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1895

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1900

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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