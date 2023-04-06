Матрона Самойлова
Место рождения
Дата рождения26.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1857
Отец: Самуил Филиппов
Мать: Параскева Федосова
Бракосочетание
23.01.1876
Муж: Иван Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1877
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
29.12.1879
Дочь: Анисия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
18.03.1882
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
11.03.1883
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
27.02.1887
Дочь: Ульяния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
23.01.1891
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
20.02.1893
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
15.12.1895
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
03.01.1900
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно